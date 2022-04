Come si risolve l'over tourism a Venezia? Per il ministro «il "digital" è la soluzione a tutto»

«Il problema dell'over tourism per Venezia tornerà a breve, questo è scontato». Lo ha affermato questa mattina il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in occasione dell'inaugurazione dei lavori di restauro delle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco. Per il ministro, la strada da seguire è quella del turismo sostenibile e di qualità, che può essere gestito «con il "digital", la soluzione a tutto. Come si può prenotare una mostra con degli orari specifici, così si potrà fare per Venezia, con soluzioni semplici e di buon senso».

Garavaglia si è soffermato anche sulle eventuali ripercussioni che il conflitto in Ucraina potrebbe avere sui flussi turistici in città. Se i russi valgono circa il 2% delle presenze, «è vero che a Venezia, dove c'è un turismo "alto spendente", la percentuale è un po' maggiore», ha osservato. Ad ogni modo, il ministro si è detto convinto che «c'è talmente tanta voglia di Venezia nel mondo, che sono convinto che recupereremo con mercati nazionali diversi».