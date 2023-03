Gasolio rubato con carte carburanti clonate: due ladri in arresto

Avevano trasformato il loro garage in un magazzino dove stoccare taniche di gasolio da rivendere sul mercato nero. I carabinieri li hanno sorpresi nella serata dell'8 marzo in un'area di servizio a Padova, intenti a prelevare 100 litri di gasolio che stavano travasando in taniche da 25 litri. Una rapida verifica ha permesso di accertare che i due stavano utilizzando una carta carburante clonata. La notizia è riportata da PadovaOggi.

Si tratta di due uomini, di 53 e 38 anni, provenienti dalla Moldavia e residenti rispettivamente a Santa Maria di Sala e a Borgoricco (Padova), già noti alle forze dell'ordine. Per il "rifornimento" stavano utilizzando una scheda clonata ad una società cooperativa della provincia di Bologna. I carabinieri hanno poi perquisito la loro auto, trovando, nascosta sotto il sedile, una carta magnetica bianca riportante scritte a mano con un pennarello blu.

Dopodiché la perquisizione si è spostata alle loro abitazioni. Proprio a Santa Maria di Sala, a casa del 53enne, all’interno del garage, i carabinieri hanno recuperato 13 taniche da 25 litri e 5 taniche da 20 litri, per un totale di 420 litri di gasolio; inoltre radio ricetrasmittenti, uno skimmer per l’acquisizione dei codici e carte magnetiche in bianco. Il tutto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. I due uomini sono stati arrestati e dovranno rispondere dei reati di furto aggravato in concorso e falsificazione di strumenti di pagamento.