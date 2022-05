Caso di accumulatore di animali: messi in salvo 39 gattini

Trentanove gatti, di cui 16 adulti e 23 cuccioli, molti dei quali non in buone condizioni di salute, sono stati messi in salvo nei giorni scorsi dai volontari dell'Oipa Venezia, con il supporto delle guardie zoofile e dell'Enpa di Mira. «Tutti i gatti necessitavano di cure veterinarie per varie patologie, date anche dall’ambiente malsano dove erano costretti a vivere» spiegano dall'Oipa.

Si tratta, per buona parte, di cuccioli di età compresa tra le poche ore e il mese di vita. Vivevano all'interno di un'abitazione di Mirano, in condizioni igieniche precarie, dove sono stati recuperati per poi essere affidati ai volontari dell'Enpa e portati nel rifugio di Gambarare di Mira. Qui sono stati sottoposti a cure veterinarie e a sterilizzazione e ora cercano famiglia.

«Vista la straordinaria urgenza e le numerose difficoltà, chidiamo il sostegno di tutte le persone di buon cuore che potranno aiutarci a salvare e curare questo gran numero di animali - spiega Annalisa Minto, delegata Oipa Venezia -. Abbiamo bisogno di cibo umido e secco per adulti e cuccioli, cibo specifico (ad esempio gastrointestinali), sabbia per lettiera e tappetini assorbenti». Per la consegna del cibo, è possibile recarsi mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18 a Villa Belvedere a Mirano nell'ufficio Guardie Zoofile Oipa Venezia, oppure contattare Oipa Venezia o l'Enpa di Mira. È possibile anche effettuare delle donazioni a OIPA ITALIA Odv con causale emergenza gatti sezione Venezia, IBAN: IT28P0760101600000043035203 e a ENPA Sezione di Mira, IBAN: IT23Y0845236180070000092813.