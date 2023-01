Gatto intrappolato nel condotto dell'aria di una banca

I vigili del fuoco hanno recuperato, oggi pomeriggio, un gattino che nella giornata di sabato, inspiegabilmente, era finito nel condotto dell'aria di ricircolo di un istituto bancario a Campagna Lupia.

A segnalare l'animale intrappolato è stata una donna, che sentiva un miagolio continuo, e ha deciso di allertare i soccorsi. I pompieri hanno effettuato nella serata di sabato un sopralluogo, poi questa mattina sono intervenuti per il recupero effettivo: la sicurezza ha distaccato gli allarmi della banca, poi gli operatori del 115 hanno individuato il gatto con una telecamera solitamente utilizzata per il soccorso in macerie. Una volta messo in salvo, il micio è stato consegnato a una gattara volontaria.