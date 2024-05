Gaza, lunedì parte l'accampata degli studenti a Ca' Foscari

L'onda lunga delle proteste universitarie riguardo il massacro in corso a Gaza, che da settimane dagli Stati Uniti è arrivata in Europa, sembra destinata ad arrivare in Laguna. Studenti e studentesse del collettivo Li.s.c. hanno infatti comunicato che lunedì 13 maggio inizieranno un'accampata alle 9 al rettorato di Ca’ Foscari sede centrale, sulla falsa riga di quelle già iniziate a Bologna, Roma e Napoli, e in molte università estere.

La decisione è maturata lunedì 6 maggio, durante un’assemblea pubblica partecipata da un centinaio tra studenti, docenti e personale universitario provenienti da tutti gli atenei veneziani, spiegano dal collettivo. Lì è emersa la volontà di inserirsi nel solco delle mobilitazioni universitarie che si stanno sviluppando nel mondo e in Italia.

«L’imminente invasione di Rafah rende plateale il vergognoso piano coloniale, fascista e genocida dello stato di Israele: eliminare in toto la Palestina. Si parla di genocidio, scolasticidio, ecocidio. Non possiamo più rimanere a guardare. Vogliamo che l’università prenda posizione, che cessi ogni tipo di accordo con Israele, che le nostre istanze vengano ascoltate e non vengano represse o censurate» scrive il collettivo nella "chiamata alle tende" pubblicata sui suoi social: «Piantiamo le nostre tende, accogliamo il messaggio lanciato dai nostri fratelli e dalle nostre sorelle palestinesi “students give us hope”, facciamoci sentire, facciamoci ascoltare!».

La richiesta è quella di rompere ogni accordo con Israele. Non è ancora chiaro se il collettivo rimarrà accampato per un tempo simbolico o per più giorni come sta accadendo in altri atenei, molto dipenderà dalla risposta della comunità accademica e studentesca. L'idea, spiega Alice Bazzoli di Li.s.c., è quella di unire il più possibile studenti, docenti e personale dell'università: «La richiesta parte dal basso ma ci auguriamo che negli organi dell'Università possa essere ascoltata, come già accaduto a Barcellona e Dublino dove le Università hanno cessato i rapporti con Israele facendo proprie le richieste studentesche». La data scelta non è casuale, la mattina del 13 maggio si terrà una riunione dei membri del Senato accademico.