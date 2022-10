Violenza, spaccio, criminalità: «La nostra forza sarà la presenza»

Spaccio, micro-criminalità, violenza: numerose le sfide che attendono il nuovo comandante dei carabinieri della Città metropolitana di Venezia, il generale di brigata Nicola Conforti, che dal 26 settembre è a capo dei militari dell'Arma provinciale. In questo frammento d'intervista il generale interviene sulla violenza di genere e domestica, fenomeno allarmante in tutto il Paese e anche nel nostro territorio. «Ciò che distingue l'Arma è la capillarità della presenza, e questo assieme all'attenzione alle situazioni, ai campanelli d'allarme, alle denunce - afferma - rafforza la capacità di intercettare e prevenire situazioni pericolose». Il generale Conforti ha preso il posto dell'ex comandante provinciale Mosé De Luchi, che ha guidato il Veneziano per 4 anni prima di tornare a Roma.