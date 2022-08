Proseguono gli accertamenti sulla morte di Germano Mancini

Si attendono conferme sulle cause della morte di Germano Mancini, comandante dei carabinieri di Scorzè che stava passando le vazanze a Cuba dal giorno di Ferragosto. «Il paziente, che si trovava in condizioni critiche instabili dal 18 agosto, è morto la sera del 21», ha dichiarato il ministero della Salute cubano in un comunicato, rilevando che «il rapporto dell'autopsia effettuata presso l'Istituto di medicina legale conclude che la morte è stata causata da sepsi dovuta a broncopolmonite con germe indeterminato e danni a più organi». Il ministero della Salute italiano non ha però ricevuto conferme scientifiche dalle autorità sanitarie locali ed è al lavoro per acquisire elementi sul caso.

L'ambasciata italiana a L'Avana, secondo l'angenzia Ansa, è in permanente contatto con le autorità del governo cubano. Intanto la cancelleria consolare italiana sta portando avanti le pratiche per il rientro della salma e sta provvedendo a facilitare il rientro in patria dei due compagni di viaggio che erano con Mancini. Entrambi sarebbero stati sottoposti a test per la rilevazione di eventuali virus, ma non presentano sintomi e sarebbero risultati negativi. E i dubbi restano. «Sapevo che stava male, aveva la febbre. Non sapevo di pustole o simili», spiega un'amica che ha cercato di restare in contatto telefonico con Germano nei giorni immediatamente precedenti al decesso.

La sindaca di Scorzè, Nais Marcon, invita a essere cauti sulle cause della morte, in assenza di documenti ufficiali. Anche l'immunologo Sergio Abrignani invita alla prudenza, ricordando che «si contano sulla dita delle mani i casi di letalità per vaiolo delle scimmie e i numeri mostrano che un adulto con difese immunitarie normali, o solo lievemente compromesse, non muore per questo virus». Intanto procede la vaccinazione dei soggetti a rischio: l'Ulss 3 ne ha in programma 19 nella giornata di mercoledì e ha aperto una lista di attesa alla quale, finora, hanno aderito 34 persone.