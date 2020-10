L'appello su Chi l'ha Visto per ritrovare Giacomo di Oriago

«Ha salutato la nonna verso le 15 di martedì pomeriggio ed è andato via con una bicicletta grigia da uomo. Poi di lui si sono perse le tracce». È intervenuta in diretta, alla trasmissione Chi l'ha Visto di Rai 3 mercoledì sera, la mamma di Giacomo Lando, il 16enne di cui non si hanno notizie da ieri sera. La donna ha raccontato di aver chiamato il cellulare del figlio ma di averlo trovato spento, come se la batteria si fosse scaricata, e poi di aver cercato fra gli amici notizie di Giacomo, ma invano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quando è andato via indosavva felpa e pantaloni neri, e scarpe nere. La mamma ha detto che il ragazzo ha corporatura robusta e spalle larghe e che è molto conosciuto sia a Oriago che in Riviera, ma anche a Mestre, perché è solito spostarsi da solo. La donna ha chiesto a suo figlio di rientrare al più presto, vista la grande preoccupazione e ha detto di aver avvisato i carabinieri e cercato nei pronto soccorso, dove le verifiche non avrebbero dato esito positivo.