Il sindaco di Vigonovo: «Il femminicidio di Giada ci coinvolge di nuovo in modo drammatico»

«Questo nuovo femminicidio ci coinvolge nuovamente in modo drammatico, anche perché Giada lavorava qui, in un negozio del nostro comune e sicuramente più di qualcuno ha avuto modo di conoscerla». A dirlo è Luca Martello, sindaco di Vigonovo, cittadina che pochi mesi fa ha vissuto il femminicidio di Giulia Cecchettin per mano di Filippo Turetta. Oggi Martello ha diffuso un messaggio addolorato in seguito alla morte di Giada Zanola: 33 anni, residente a Vigonza (Padova), all'alba del 29 maggio sarebbe stata uccisa dal compagno Andrea Favero, gettata da un cavalcavia sulla carreggiata dell'autostrada A4. L'omicidio, secondo la ricostruzione della polizia, sarebbe avvenuto al culmine di una lite che i due avrebbero avuto mentre si trovavano sul ponte, poco distante dalla loro abitazione. Ora l'uomo si trova in carcere, in stato di fermo.

«È struggente anche solo pensare al dolore di un bambino così piccolo e ad una famiglia costretta alla disperazione - prosegue il sindaco Martello -. Incubi di una realtà troppo cruda a cui mai potremo arrenderci. Nessuna condanna potrà dare giustizia a tali efferatezze e nessuna pena potrà redimere certe coscienze. Non esiste sconfitta che possa generare simili azioni». «Lunedì 3 giugno - ricorda il sindaco - abbiamo programmato da tempo la presentazione a Vigonovo del libro del papà di Giulia Cecchettin, che ci condurrà in un tema ancora tragicamente attuale. La speranza, forse l'unica, ci spinge ad impegnarci tutti, nessuno e nessuna esclusi, per capire ed insegnare la via del contrasto alle violenze».