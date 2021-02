Giampaolo Pecere è il nuovo direttore del distretto sociosanitario unico di Ulss 4

Il distretto sociosanitario unico dell'Ulss 4 ha un nuovo direttore. Giampaolo Pecere, veneziano di 61 anni, è in arrivo dall'Ulss 3 e prenderà servizio lunedì, in sostituzione della dottoressa Maura Chinellato, che aveva ricevuto l'incarico ad interim. Oggi ha formalizzato l’assunzione dopo aver incontrato il commissario dell'azienda sanitaria Carlo Bramezza.

Il nuovo direttore del distretto sociosanitario unico

Pecere si è laureato in medicina e chirurgia nel 1987 all'Università di Padova, poi ha ottenuto due specializzazioni: la prima in Medicina interna all'università di Padova, la seconda in Igiene e sanità pubblica all'università di Modena e Reggio Emilia. Sul fronte professionale è stato direttore di distretto per 9 anni all’Ulss di Rovigo, è stato poi direttore sanitario all'azienda sanitaria di Chioggia e infine medico delle cure primarie all'Ulss 3.

«Non posso che ringraziare la direzione generale dell’Ulss4 per l'opportunità che mi è stata data. - commenta Pecere - Inizierò lunedì con entusiasmo, cercando di conoscere prima possibile questa variegata realtà territoriale. Con l'arrivo in questa azienda completo un percorso professionale che mi ha portato in tutte le aziende sanitarie del litorale Veneto». «Il dottor Pecere è un professionista che ha tutte le qualità per dirigere il distretto sociosanitario, struttura che avrà un compito sempre più rilevante nell’organizzazione di questa azienda sanitaria. - aggiunge il commissario Bramezza - Le attività territoriali avranno infatti un ruolo sempre più ampio e trasversale nell'assistenza alle persone fragili, così come nella gestione di attività che arriveranno in un prossimo futuro ossia la telemedicina».