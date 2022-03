Si continua a cercare Giancarlo Antonello: appello della figlia

A distanza di quasi due settimane non si hanno ancora notizie su Giancarlo Antonello, 81 anni, scomparso dall'ospedale di Portogruaro. L'uomo si è allontanato dalla struttura lo scorso 23 febbraio e la famiglia sta continuando a cercarlo.

«Era in ospedale per le medicazioni, visto che era caduto in giardino mentre stava tagliando un ramo - spiega la figlia, Barbara -. Era in osservazione e avrebbe dovuto restare per la notte. Invece, attorno alle 23, si è allontanato. L'hanno visto dalla telecamera fuori dall'ospedale». Giancarlo Antonello viveva tra Godega di Sant'Urbano (Treviso) e Pramaggiore e, da allora non sono stati segnalati avvistamenti.

«Uscendo dall'ospedale diceva di voler tornare a casa, di voler prendere un taxi o un passaggio - continua la figlia -. Dalla telecamera si nota che ha imboccato a piedi la pista ciclabile che porta verso Concordia Sagittaria». I familiari hanno subito denunciato la scomparsa dell'81enne ai carabinieri che, insieme a vigili del fuoco e protezione civile, hanno avviato le ricerche. Finora si sono concentrate nel raggio di quattro chilometri, ma probabilmente verranno esteste nelle prossime ore.

Giancarlo, in buona forma fisica, aveva una fasciatura alla testa nel momento della scomparsa. Indossava un giaccone grigio chiaro, maglione marrone, camicia a quadri blu e rossi, jeans e scarpe tipo mocassino. Chi dovesse avvistarlo può contattare il 112.