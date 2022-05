Addio all'ex sindaco di San Donà Gianfranco Marcon

La città di San Donà di Piave dice addio all'ex sindaco Gianfranco Marcon. Un primo cittadino «tutto d'un pezzo, che ha sempre camminato con la schiena dritta, senza scendere a compromessi», lo ricorda l'attuale primo cittadino, Andrea Cereser.

Gianfranco Marcon aveva guidato San Donà dal 1994 al 1998. Era stato insegnante e scrittore. «Lo ringrazio, a nome della città, per il servizio svolto con grande passione e rigore morale - aggiunge Cereser - e per avermi riservato la sua stima, nonostante la diversità di vedute su alcuni (in realtà pochi) temi». Il funerale sarà celebrato nei prossimi giorni.