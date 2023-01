Morto Gianluca Vialli, l'affetto di Venezia

«Una personalità profondamente amata nel mondo del calcio, un talento che trascende le generazioni, la cui eredità è impressa nella storia. Gianluca Vialli non potrà mai essere dimenticato»: così la società del Venezia Fc ricorda l'ex calciatore, allenatore e dirigente della Nazionale di calcio, morto all'età di 58 anni. In queste ore la città lagunare gli rende tributo con grande affetto, memore anche della sua visita all'indomani della disastrosa acqua alta di tre anni fa. «Un campione in campo e fuori dal campo - è il messaggio pubblicato questa mattina dal sindaco Luigi Brugnaro -. Venezia ti rende onore anche per quella visita in piazza San Marco dopo l’acqua alta eccezionale del 2019. Riposa in pace». Vialli, che in quell'occasione era accompagnato dal presidente Figc Gabriele Gravina e dal portiere Gianluigi Donnarumma, aveva portato la propria vicinanza e solidarietà ai negozianti e agli operatori impegnati a sistemare i danni causati dalla mareggiata.

Vialli è morto nella clinica di Londra in cui era stato trasferito dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute. A dare la notizia è stata la famiglia, che ha annunciato in una nota: «Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di Gianluca Vialli. Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità. Ringraziamo i tanti che l'hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori». Combatteva dal 2017 contro un tumore al pancreas, un male aggressivo che adesso ha avuto purtroppo la meglio. Tre settimane fa aveva annunciato la sospensione del suo impegno dalla Nazionale per riprendere le cure.