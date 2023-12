Cecchettin da Fazio: «Mi trovo senza moglie e figlia, con la possibilità di gridare che dobbiamo fare tutti qualcosa»

«Mi trovo a combattere una battaglia di cui non ero a conoscenza prima. Quando leggevo di femminicidi mi dispiacevo, ma poi giravo pagina come credo facciano tutte le persone. Avendo avuto un lutto anche l'anno scorso (la moglie, ndr) sono mutato e gli eventi mi hanno portato a vedere il mondo sotto un altro punto di vista». Lo ha detto questa sera Gino Cecchettin, padre di Giulia, intervistato da Fabio Fazio nel corso del programma televisivo "Che tempo che fa" in onda sul Nove.

Cecchettin ha spiegato che dopo la morte della moglie ha cominciato a dire «ti voglio bene» più spesso ai figli. «Ora mi trovo senza una moglie, senza una figlia e con la possibilità di gridare all'Italia che dobbiamo fare tutti qualcosa». Il discorso è quindi virato sul patriarcato: «Elena ha dato un messaggio ben chiaro e ha centrato il punto - ha aggiunto -. Quando l'ho sentita parlare di patriarcato, conoscevo la parola ma non il suo significato nella società moderna. Io la supporterò nella sua battaglia - ha proseguito -, perché è una battaglia che dobbiamo fare tutti».

«Femminicidio e patriarcato sono problemi seri che vanno affrontati. - ha aggiunto Cecchettin -. Mi impegnerò in questa battaglia, l'idea è fondare un'associazione o una fondazione, come mi è stato consigliato», ha concluso.