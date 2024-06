Gino Cecchettin "torna" a Vigonovo per presentare il suo libro con Marco Franzoso

La presentazione più difficile, forse: a Vigonovo, il luogo dove vive e dove viveva Giulia. Ieri sera 3 giugno, davanti al Municipio di Vigonovo, Gino Cecchettin ha presentato il suo libro “Cara Giulia - Quello che ho imparato da mia figlia” (Rizzoli), assieme allo scrittore e coautore Marco Franzoso, in dialogo con Micaela Faggiani, giornalista e presidente dell’associazione “Cantiere delle donne”.

«Ricevo molti messaggi, lettere. Io sono ottimista penso al futuro con speranza. Porterò Giulia nel cuore ma voglio dare speranza ai ragazzi. La malattia di Monica (la moglie ndr) e la perdita di Giulia mi hanno fatto capire tante cose. Quella più importante: viviamo sempre convinti che ci sia un infinito davanti a noi, invece il tempo scorre veloce e lo sprechiamo male. Non lo utilizziamo come dovrebbe essere utilizzato. Ogni singolo secondo andrebbe valutato e capito. Oggi cerco di non sprecare il tempo in attività inutili, di non vivere sentimenti negativi. La vita va vissuta bene, verso cose positive, senza odio o rabbia» ha detto Cecchettin, che tornava da Vigonza, dove aveva partecipato alla fiaccolata per Giada Zanola, uccisa dal compagno pochi giorni fa.

Ha introdotto la serata un momento di danza intitolato “Lettera a Giulia” della scuola Dance Sky Land di Vigonovo dove Giulia ha studiato danza per anni. Un pezzo composto su musiche originali per una coreografia in suo ricordo. «Ho rivisto Giulia che ballava», ha detto Gino Cecchettin, «questo mi ha riportato indietro di una decina di anni».

Anche l’Amministrazione comunale ha voluto esprimere un pensiero che è stato letto da Micaela Faggiani. «Talvolta è proprio difficile affrontare le difficoltà a cui la vita ci costringe. Interrogativi, dubbi e incertezze si condensano nei nostri pensieri lasciandoci spesso disorientati e persi. Cerchiamo risposte, realizziamo ipotesi e meditiamo azioni che ci guidino ad uscire dal disagio delle difficoltà. L’impegno di Gino, assieme a Marco, di mettere a disposizione l’umanità di una così difficile esperienza, riteniamo sia un esempio per tutti. Un libro è condivisione, un libro è uno strumento di crescita, un libro non è mai solo inchiostro. Oltre le lacrime c’è la speranza, ma se la speranza non diviene un impegno rimane un’illusione. Desideriamo cogliere questa occasione per ringraziare tutte le persone che a diverso titolo sono state coinvolte e si sono rese disponibili nei giorni difficili vissuti a novembre; in particolare tutti i cittadini che in ogni modo hanno dimostrato umanità e sostegno alla famiglia Cecchettin».

Cecchettin ha ricordato il grande lavoro che sta facendo con alcune persone che lo stanno aiutando ad attivare la “Fondazione Giulia”, immaginata nei mesi scorsi. Già on line il sito www.fondazionegiulia.org. Obiettivi saranno la formazione contro la violenza di genere, l'aiuto alle associazioni, supporti logistici alle vittime di violenza, attività di beneficenza come erogazione di borse di studio o premi di merito a studenti che si siano distinti nello studio.