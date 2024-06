Due tiri al nuovo tennis club di Oriago, ma si sente male e perde la vita

Andrea Marcato, 62 anni di Marghera, agonista da vent'anni e fino all'anno scorso iscritto al circolo di Camponogara, mercoledì ha chiamato il cugino e gli ha proposto di fare due tiri, visto che il 7 giugno c'era stata finalmente l'inaugurazione dei campi da tennis del club di Oriago sistemati, a cui l'uomo era da sempre particolarmente affezionato.

Si sono trovati, hanno giocato verso le 18 ma durante il match, al momento di recuperare una pallina, Marcato ha avuto un malore, si è accasciato a terra e per lui non c'è stato niente da fare. A soccorrerlo l'intero team, formato anche per il primo soccorso, con il socio del club Gianluca Galdi a prestare assistenza per primo. «Avevamo appena ridato vita al club, con la polisportiva, facendone dono alla comunità - racconta - Quello che è successo è doloroso. Dispiace di non essere riusciti a fare di più». Manovre e defibrillatore per salvare Marcato. «Ero lì con i ragazzi quando è successo - prosegue - mi hanno chiamato, qualcuno si sentiva male. Non conoscevo personalmente Andrea, ma sapevo che era uno sportivo e questo dispiace. Siamo corsi subito cercando di sollecitarlo, pensavamo fosse un colpo di calore ma non si riprendeva. Allora con il defibrillatore, mentre misuravamo il battito, abbiamo azionato le piastre e continuato al telefono con gli operatori sanitari del Suem». Poi il 118 sul posto ha preso in mano la situazione. «Pensavo di poterlo salvare - continua Galdi - siamo distrutti e vicini ai famigliari». Andrea Marcato frequentava già i campi di Oriago anni fa. Pensiamo di fargli una dedica, ora vedremo come, in modo che ne resti memoria», anticipa Galdi. Anche il sindaco Marco Dori era sul posto e i carabinieri di Mira gli hanno confermato l'accaduto. Marcato lascia due figli. Le esequie saranno a Marghera, all'inizio della settimana prossima.