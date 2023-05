Ottocento studenti suonano all'M9 per la "Giornata della Musica"

Sabato 20 maggio 2023, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, negli spazi interni ed esterni del distretto museale M9 di Mestre, si svolgerà la IX edizione della “Giornata della Musica”, importante manifestazione in cui saranno coinvolte le scuole secondarie di primo e secondo grado a indirizzo musicale della provincia di Venezia. L’evento ha una sua specificità divulgativa e rappresenta una preziosa opportunità per i giovani allievi musicisti di manifestare in modo collettivo e individuale il risultato di un percorso formativo non solo musicale, ma creativo a 360 gradi.



Nel corso della giornata circa 800 studenti segnalati e accompagnati dai propri docenti di Strumento Musicale si esibiranno dal vivo con orchestre, ensemble strumentali e vocali, o come solisti, proponendo repertori musicali diversificati: da composizioni classiche di J. S. Bach, W. A. Mozart, L. V. Beethoven, fino a brani di musica pop, rock e latin.



La manifestazione è promossa dalla Rete delle scuole a indirizzo musicale della provincia di Venezia che coinvolge 26 scuole del territorio con la volontà di diffondere la cultura musicale attraverso processi di collaborazione tra istituti, mediante la programmazione di corsi di formazione ed eventi finalizzati proprio alla valorizzazione degli studenti e delle loro competenze musicali.



L’edizione 2023 è stata organizzata dall’Istituto Comprensivo Statale “Luigi Nono” di Mira - scuola capofila della Rete - in collaborazione con M9, e si svolgerà nell’ambito della rassegna denominata “Settimana nazionale della musica a scuola” promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).