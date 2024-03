Giornata del rene: incontri e consulti gratuiti negli ospedali di Mestre, Venezia e Dolo

Giovedì 14 marzo le unità operative di nefrologia e dialisi degli ospedali di Mestre, di Venezia e di Dolo partecipano alle iniziative per la giornata mondiale del rene. Una di queste si intitola “Porte aperte in nefrologia” ed è pensata per sensibilizzare la popolazione sulle patologie renali, diffondere messaggi educativi su uno stile di vita salutare e spiegare alla cittadinanza l’importanza della ricerca e dell’innovazione in questo campo. L'attività è patrocinata dalla Fondazione italiana del rene (Fir) e dalla Società italiana di nefrologia (Sin).

A spiegare il programma della giornata è il primario di nefrologia dell’ospedale dell'Angelo, il dottor Mauro Dugo: «Proporremmo alla popolazione, sia a Mestre che a Venezia, una mattinata di incontro con gli utenti. Distribuiremo materiale informativo, là dove necessario effettueremo i controlli di screening, e inviteremo alle ulteriori necessarie verifiche i soggetti che risulteranno positivi. Forniremo tutte le informazioni utili sulla salute del rene, e verranno eseguite gratuitamente le rilevazioni per lo studio della situazione clinica degli utenti, e cioè esame delle urine, misurazione della pressione, oltre alla valutazione di colesterolo, glicemia, peso, dell'Indice di massa corporea. Gli utenti potranno quindi confrontarsi con il medico, l’infermiere e il dietista».

A Mestre, prosegue il dottor Dugo, «i nostri specialisti saranno a disposizione sul ballatoio dell’ospedale, al primo piano, con accesso all’area dedicata dall’ascensore E; a Venezia, il punto di incontro saranno la farmacia storica e il museo di anatomia patologica, che si affacciano su campo Santi Giovanni e Paolo a fianco dell’ingresso dell’ospedale. L’attività di dialogo e di consulto per l’utenza si svolgerà, in entrambi i punti, dalle ore 08.30 alle ore 14.00».

A Dolo il personale sanitario, con il supporto di collaboratori esterni esperti, sarà a disposizione nella sala d’attesa dell’atrio sopra la portineria di ingresso, nelle vicinanze degli ambulatori della nefrologia, al primo piano del presidio ospedaliero. «Dalle 9.00 alle 12.00 del mattino – spiega la dottoressa Barbara Rossi, che dirige la nefrologia di Dolo - il personale dedicato svolgerà attività di screening dei fattori di rischio nefrologico negli utenti che si presenteranno, attraverso la rilevazione della pressione arteriosa e l'esame delle urine. A tutti forniremo le informazioni necessarie, i consigli utili, le consulenze individuali e il materiale divulgativo inerente la prevenzione e il trattamento dei principali fattori di rischio nefrologici».

La cittadinanza è stata informata dell’evento anche grazie al contributo di alcune delle farmacie che, sia nell'area di Venezia e Mestre che in quella di Dolo e Mirano, hanno dato il consenso all’esposizione di locandine e alla distribuzione dell’invito a partecipare.