In ospedale a Dolo si commemorano le vittime del covid

Domani, sabato 18 marzo, si commemora la "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus". Per l’occasione, considerata la funzione di covid hub provinciale dell’ospedale di Dolo durante l’emergenza sanitaria, il sindaco, Gianluigi Naletto, insieme al direttore generale dell'Ulss 3, Edgardo Contato, e al presidente della conferenza dei sindaci, Andrea Martellato, si ritroveranno alle ore 10 all’ingresso del presidio dolese per un momento di raccoglimento, aperto a tutti, davanti alle bandiere a mezz’asta.

Alla cerimonia, oltre agli amministratori locali, parteciperanno le rappresentanze dei professionisti sanitari, dell’ordine pubblico, della pastorale religiosa e delle associazioni di volontariato locali che hanno contribuito alla salvaguardia della salute collettiva e al funzionamento dei servizi essenziali durante la pandemia.

«Occasione per ricordare chi non c'è più»

«È un'occasione per ricordare le tante persone che non ci sono più - ha commentato il primo cittadino -, insieme allo straordinario impegno dei nostri sanitari e di coloro che si sono spesi per affrontare e prevenire il terribile virus; a loro vogliamo testimoniare gratitudine e riconoscenza. Tanto dolore è ancora vivo nei famigliari delle vittime, al quale dobbiamo tutti inchinarci e ciascuno, per le proprie responsabilità, fare la nostra parte fino in fondo per continuare a migliorarci».