Il ghetto ebraico gremito di giovani per le celebrazioni del Giorno della Memoria | VIDEO

Un gran numero di studentesse e studenti degli istituti superiori di Venezia erano presenti, lunedì mattina, alla cerimonia per il Giorno della Memoria. Alla celebrazione in Campo del Ghetto Nuovo hanno partecipato il presidente della comunità ebraica lagunare, Dario Calimani, il rabbino capo, Alberto Sermoneta, e il presidente del Veneto, Luca Zaia.

«Negli ultimi due anni - ha detto Calimani - il governatore andandosene dalla cerimonia ha detto "mi piacerebbe che questo campo fosse pieno di giovani", perché se non la trasmettiamo a loro, la memoria muore. Tutta la memoria, non solo questa». Ricordando che «da questo campo sono stati portati via 254 ebrei», 8 dei quali tornati e gli altri rimasti nei campi di concentramento di Auschwitz e dintorni, il presidente della comunità ebraica ha posto l'accento sulla necessità di curare la memoria collettiva e quella degli altri. «La memoria - ha precisato - va salvaguardata se rispettiamo l'altro, se non prevarichiamo e commettiamo soprusi sull'altro, se invece di coltivare l'inimicizia, coltiviamo l'aiuto del più debole».

L'invito di Calimani è quello di creare «una società migliore, non cercando il nemico, ma l'amico, cercando di aiutarci. Il mio messaggio - ha concluso - è quello di essere vicini gli uni agli altri, e cercare sempre di approfondire gli argomenti sui quali prendiamo posizione, altrimenti facciamo solo trincee da cui spararci l'un l'altro».

Per Zaia, la celebrazione del Giorno della Memoria assume il significato di parlare ai più giovani: «Quello che vogliamo - ha detto - è portare un messaggio di tolleranza. Ai ragazzi, che vivono il mondo dei social, chiedo di aiutarci a fare un percorso contro il negazionismo. C'è chi ancora difende le teorie naziste: in Italia non abbiamo brillato, sono passati molti anni però è bene ricordare che ciò che è successo non deve accadere più».