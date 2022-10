Giornata di lauree in piazza San Marco per oltre mille cafoscarini

Torna la giornata delle lauree di Ca' Foscari, con 1.104 studenti attesi in piazza San Marco per giovedì 13 ottobre. Si tratta dei neo dottori della sessione straordinaria bis 2020/2021 ed estiva 2021/2022. Un momento importante in una cornice unica al mondo, al pari dei loro "colleghi" delle precedenti sessioni ed anni accademici.

Le cerimonie saranno due, una la mattina e una il pomeriggio, secondo il seguente programma: alle ore 10 il saluto della rettrice Tiziana Lippiello, seguito dal saluto delle autorità; alle 10.20 la cconsegna dei diplomi e la proclamazione dei laureati; conclusione alle 11.30. Secondo turno alle 13.30, di nuovo con i saluti della rettrice e delle autorità; alle 13.50 la consegna dei diplomi e chiusura della cerimonia alle 15.

L’accesso alla piazza e all'area dedicata alla cerimonia, riferisce Ca' Foscari, sarà subordinato al rispetto delle norme e delle prescrizioni in vigore. L'ingresso sarà consentito a chi sarà in possesso del biglietto elettronico e di un documento d'identità. Tutte le informazioni sul programma e le disposizioni si trovano nella pagina web www.unive.it/giornodellalaurea.