Giorno della memoria, cerimonia alla Fenice: «Barbarie e disumanità godono di ottima salute»

«Difficile parlare oggi di memoria della Shoah, difficile ripeterci che ciò che è accaduto non deve accadere mai più. La barbarie e la disumanità godono di ottima salute»: così si è espresso il presidente della comunità ebraica di Venezia, Dario Calimani, nel corso della cerimonia per il Giorno della memoria al teatro La Fenice, il 21 gennaio. «Quanto accade oggi in Medio Oriente - ha detto - mette a rischio il valore di questa giornata. Ciò che sta accadendo in Israele e a Gaza è la terribile conseguenza di una situazione che nessuno in 80 anni ha avuto interesse a risolvere. Israele è in buona parte il prodotto della fuga degli ebrei da un'Europa che li ha sterminati e lasciati sterminare. Che il conflitto mediorientale abbia creato e prodotto un nuovo antisemitismo è, per il popolo ebraico, il paradosso più drammatico e spaventoso».

«Sia chiaro - ha aggiunto Calimani - non pensiamo che sia antisemitismo criticare la politica di un governo e stigmatizzare le conseguenze dei bombardamenti. E non pensiamo che sia antisemitismo condannare prevaricazioni e soprusi. La morte di innocenti, di qualsiasi appartenenza, è un dolore che dovrebbe accomunare le coscienze senza distinguo e senza attenuanti. Ma così, palesemente, non è. C'è una pietà che va a corrente alternata. Israele e tutti gli ebrei si trovano d'un tratto isolati, con il dito puntato contro. C’è chi dice che i morti della Shoah sono oggi strumentalizzati. Colpevoli, dunque, di essere stati massacrati perché se ne potesse usare la morte a fini politici, ottant'anni dopo. Questo è l'antisemitismo».

Per il presidente della comunità ebraica veneziana, «non bastano più i discorsi, le strette di mano, le corone ai monumenti, le targhe alla memoria, le pietre d'inciampo. Non cerchiamo compassione. Contiamo su un sussulto di coscienza, perché la reazione agli eventi la si riposizioni, con un po’ di onestà, nel contesto della storia complessiva. Abbiamo bisogno di liberarci di una cultura secolare fatta di pregiudizio e di odio atavico».

È stato il sovrintendente della Fenice, Fortunato Ortombina, ad aprire la cerimonia, parlando del «profondo dovere» sentito nei confronti di questa occasione, «specialmente considerati i tempi che corrono». Alle sue parole sono seguite quelle del sindaco Luigi Brugnaro: «Quando il 27 gennaio del 1945 furono varcati i cancelli di Auschwitz, l’umanità liberò i sopravvissuti, ma spalancò le porte dell’abisso della propria coscienza - ha detto -. La Shoah non è stata la prima strage, né il primo genocidio della storia dell’umanità. Ogni vittima dell’odio merita il rispetto ed il cordoglio di tutti, indistintamente. Ma, come ha avuto modo di ricordare il presidente Mattarella, "ciò che ci interroga e sgomenta maggiormente, di un mare di violenza e di abominio, sono la metodicità ossessiva, l'odio razziale divenuto sistema, la macchina lugubre e solerte degli apparati di sterminio di massa, sostenuta da una complessa organizzazione che estendeva i suoi gangli nella società tedesca. Per questo, la Shoah resta unica nella storia della nostra Europa».

«La scelta politica di voler “fare memoria”, ogni giorno dell’anno, non è né di destra né di sinistra - ha aggiunto -. Purtroppo, in questi anni sono cresciuti gli atti di antisemitismo, ed anche quelli di islamofobia, specie in Europa. E nel resto del mondo anche i cristiani sono vittime di persecuzioni. Dobbiamo tenere alta la guardia perché non si travalichi il confine tra il dissenso e la violenza. La nostra tensione comune deve essere la pace, la reale reciproca convivenza tra i popoli. Occorre quindi, adesso, una tregua immediata a Gaza, fermare le armi e lasciare operare la diplomazia per liberare gli ostaggi e arrivare ad una conferenza di pace. Pace in Israele, come in Ucraina, pace nella striscia di Gaza e in Palestina come nel Mar Rosso».