27 gennaio, la memoria dell'Olocausto

Il 27 gennaio 1945 è il giorno in cui, nelle fasi finali della seconda guerra mondiale, l’esercito sovietico rivela al mondo gli orrori di Auschwitz: un sistema che ha sterminato milioni di persone, principalmente ebrei, perpetrato dai nazisti e dai loro alleati, incluso il regime fascista italiano. Per questo il 27 gennaio è la giornata della memoria, istituita dall'Assemblea generale della Nazioni Unite nel 2005 e celebrata in tutto il mondo per commemorare le vittime dell'Olocausto.

A Venezia la cerimonia ufficiale si è tenuta domenica scorsa, 21 gennaio, al teatro La Fenice, con la partecipazione del presidente della comunità ebraica locale, Dario Calimani, e del sindaco Luigi Brugnaro. Un altro momento istituzionale particolarmente significativo è in programma lunedì 29 gennaio, alle ore 11, con la celebrazione in campo del Ghetto Nuovo alla quale prende parte anche il presidente della Regione Luca Zaia. Un segno tangibile della memoria è costituito dalle pietre d'inciampo (Stolpersteine), i blocchetti che deposti in ricordo dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti: quest'anno tra Venezia e Mestre ne sono state posate 26, portando il totale a 185. In questi giorni sono in corso molte altre iniziative: presentazioni di libri, proiezioni di film, concerti, convegni e mostre fotografiche. Il programma completo si trova su questa pagina.

«Ricordare la dimensione di orrore che ha rappresentato la Shoah è un debito, non solo morale, che abbiamo con le Comunità ebraiche e verso la memoria di tutti i perseguitati dalla follia nazista per motivi etnici, di ritenuta inferiorità razziale, politici o di orientamento sessuale - sono le parole del governatore Zaia in occasione di questo giorno della memoria -. Una catastrofe che, come tutta Europa, ha rabbuiato anche la nostra terra trovando una flebile luce solo nell’umanità di coloro che seppero guardare in faccia la realtà e, rischiando la vita, opporsi alle persecuzioni. Oggi la memoria di una simile tragedia, che è costata drammaticamente la vita a milioni di innocenti e una sofferenza atroce e indelebile ai sopravvissuti, sarebbe ancora più soffocante senza l’esempio di coloro che sono ricordarti come "Giusti tra le nazioni" dallo Stato di Israele, tra i quali almeno 59 veneti che hanno salvato decine di ebrei».

È un giorno «in cui si ricordano milioni di vittime, e in cui si deve riflettere su una pagina vergognosa della nostra storia per non dimenticare e per non ripetere un errore mostruoso e disumano», dice Roberto Toigo, segretario veneto della Uil. «Fu il giorno di liberazione di quanti sopravvissero a crimini che sembravano impossibili da promuovere, soprattutto se pensiamo che ad eseguirli furono altre persone: discriminazioni, persecuzioni, torture, uccisioni praticate senza pietà nei confronti di uomini, donne, anziani e bambini. Fermiamoci un momento a riflettere il 27 gennaio. Anche se ci fa male nel profondo ricordare le testimonianze di quei crimini vergognosi - “Se Dio esiste dovrà chiedermi perdono”, recita una frase incisa da un prigioniero ebreo di Auschwitz - è necessario che lo facciamo per continuare a vivere nella luce e non ripiombare in quel buio tremendo che qualcuno ancora oggi nega ci sia mai stato».