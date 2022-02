Giorno del Ricordo 2022, oltre 30 appuntamenti diffusi sul territorio di Venezia

Il Comune di Venezia celebrerà il Giorno del Ricordo con oltre 30 appuntamenti diffusi nel territorio, realizzati in stretta collaborazione con l'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Venezia, che vedranno il coinvolgimento delle scuole del territorio.

Tra i tanti appuntamenti, c'è la cerimonia di giovedì 10 febbraio: «oltre alla commemorazione ufficiale con la deposizione della corona d’alloro, - ha spiegato questa mattina il presidente dell'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Venezia, Alessandro Cuk - che si terrà come sempre alle 9.30 a Marghera, in Piazzale Martiri delle Foibe, le celebrazioni proseguiranno alle 10.45 al Teatro del Parco Albanese di Mestre, con una seconda cerimonia cittadina alla quale seguirà lo spettacolo 'Passi' di e con Marco De Rossi, che racconta la storia di Abdon Pamich, atleta e marciatore italiano, campione olimpionico, costretto all’esodo».

La rappresentazione teatrale del mattino è rivolta agli studenti ed è prevista una replica serale per la cittadinanza, alle 21, solo su prenotazione. Tra le celebrazioni ufficiali inoltre domenica 6 febbraio, alle 10, al Duomo di San Lorenzo a Mestre si terrà la Messa del Ricordo, officiata dal parroco don Gianni Bernardi e, alle 11.30 al Cimitero di Mestre, la deposizione della corona d’alloro al monumento che ricorda gli istriani, fiumani e dalmati. Martedì 8 febbraio, alle 13, il programma del Giorno del Ricordo sarà all'ordine del giorno della VI Commissione consiliare (congiunta alla X), che sarà possibile seguire in videoconferenza dal sito Comune di Venezia.

«Prosegue l’impegno del Comune di Venezia nel ripercorrere fatti tragici che appartengono alla nostra storia - ha detto la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano - per conservarne la memoria, trasmetterla alle future generazioni e far sì che quanto accaduto non si ripeta. Ogni anno sono sempre più numerosi i momenti di approfondimento e di riflessione sul dramma delle foibe e dell’esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia. Si tratta di una tragedia che per troppo tempo è stata taciuta: uno strappo che tutti noi siamo chiamati con impegno e dovere morale a ricucire. Quello che presentiamo oggi è dunque un percorso denso di riflessioni, volto a restituire voce alle sofferenze di quanti si videro costretti ad abbandonare per sempre le loro case e ridare giustizia alle migliaia di persone che morirono in condizioni atroci».

Il calendario completo degli appuntamenti è consultabile sul sito del Comune di Venezia.