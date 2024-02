Aggrediscono 14enne in stazione, lui cade sui binari: denunciati 7 minori

Lo avvrebbero accerchiato in 8 alla stazione ferroviaria di Spinea, minacciandolo. La vittima, un ragazzo di 14 anni, è stato colpito violentemente e spintonato, tanto da cadere rovinosamente sui binari.

L'episodio risale a gennaio: dopo le indagini del caso, la polizia ferroviaria, in collaborazione con la squadra di polizia giudiziaria compartimentale, è riuscita a dare un volto ai presunti responsabili: si tratta di un maggiorenne, già gravato da precedenti per spaccio di stupefacenti, e 7 minorenni, tra i quali tre ragazze di 15 anni, denunciate in passato per altri episodi di violenza privata, minacce ed estorsione.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Quando gli agenti della Polfer erano arrivati sul luogo dell'aggressione, avevano trovato il 14enne in stato di shock e con alcune ferite al volto, mentre il gruppetto di giovani aveva già fatto perdere le proprie tracce. A quel punto, gli operatori hanno raccolto da alcuni testimoni dell'accaduto le descrizioni degli aggressori, primo tassello indispensabile per identificarli e, successivamente, rintracciarli.

Tutti i giovani coinvolti sono stati denunciati in stato di libertà. Gli atti relativi a quanto accaduto, spiegano dalla questura di Venezia, «sono stati trasmessi alla divisione polizia amministrativa che si sta adoperando per l’adozione di idonee misure di prevenzione nei confronti dei presunti responsabili».