Ragazza investita da un treno a Mestre

Una giovane ragazza è morta nel pomeriggio di giovedì 9 marzo dopo essere stata travolta da un treno a Mestre. Dalle prime informazioni si tratta di una 23enne. Gli accertamenti sono in corso, ma sembra, dai primi elementi raccolti, che la donna sia scesa volontariamente sui binari. Il macchinista non ha potuto far nulla per evitare l'impatto. Il personale medico arrivato sul posto ha poi accertato il decesso.

Il fatto è successo nell'area della Gazzera, a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Mestre, attorno alle 14.30. L'Autorità giudiziaria ha subito avviato le indagini del caso, che alle 17 sono ancora in corso. Trenitalia ha comunicato che la circolazione è ancora fortemente rallentata: i treni alta velocità, InterCity e regionali sulle linee tra Venezia e Padova possono registrare ritardi fino a 120 minuti.