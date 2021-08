Bibione, giovane minaccia di buttarsi dal quarto piano di un palazzo

È salito fino al quarto piano, si è sporto sul cornicione e ha minacciato di buttarsi. È successo poco dopo le 18, in un palazzo nei pressi dell'hotel Milano di Bibione. I carabinieri, giunti sul posto dopo la segnalazione dei passanti, sono riusciti ad interloquire con il giovane, convincendolo a non fare gesti avventati dopo una lunga trattativa.

Non è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati con la scala. Una volta sceso in autonomia, il ragazzo è stato preso in carico dal personale del Suem 118, che lo ha condotto in ospedale per gli accertamenti del caso. Non è stato ancora chiarito se si trovasse nella località balneare in vacanza.