In 12 a mangiare assieme dentro a un capannone: multati

In 12 a mangiare tutti assieme dentro a un capannone a Noventa di Piave. Li hanno trovati i carabinieri, 10 ragazzi e 2 ragazze, la sera del 2 gennaio scorso, e li hanno sanzionati tutti per inosservanza delle norme sul contenimento del Covid.

Tutti del posto i giovani, uno di loro residente a San Donà. Sono stati sorpresi all'interno della struttura, in zona industriale, dai militari impegnati in un normale servizio perlustrativo, finalizzato anche alla verifica del rispetto delle misure anti Covid. I carabinieri si sono insospettiti per la presenza di alcune macchine parcheggiate nei pressi del fabbricato che sembrava vuoto, con le luci spente. Hanno proceduto al controllo dell’area, pensando a un furto. Appena arrivati vicino al capannone hanno invece visto i ragazzi, intenti a consumare cibo d’asporto che avevano comprato poco prima in un fast food. Tutti tra i 18 e i 20 anni: per loro è scattata la sanzione per la violazione delle misure restrittive in “zona rossa”, per non avere un giustificato motivo per uscire dalle rispettive abitazioni, e le prescrizioni relative al divieto di assembramento. Le multe vanno dai 280 ai 400 euro.