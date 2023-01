Giovani morti a San Donà, il supporto psicologico. Anche a Musile un minuto di silenzio

Anche Musile di Piave osserverà un minuto di silenzio alle 10 di giovedì, unendosi al dolore della comunità di San Donà di Piave colpita dalla perdita di quattro giovani in neanche 20 giorni. «La città di Musile - dichiara il sindaco Silvia Susanna - si stringerà in segno di affetto e cordoglio alle famiglie di Alessandro Polato, Mariachiara Guida, Giorgio Conte e Niccolò Roberti, facendo sentire la propria vicinanza in questo difficile momento in cui tutti ci sentiamo molto scossi e addolorati».

Anche il Municipio di Musile, in segno di lutto, esporrà le bandiere a mezz'asta, proprio all'ora d'inizio dei funerali di Alessandro Polato, nella parrocchia di San Pio X con la celebrazione di don Paolo Zago. Venerdì alle 15 ci sarà il funerale di Mariachiara al Duomo, celebrato da don Alberto Maschio, ex direttore dell'oratorio Don Bosco. "Eventuali offerte - si legge nell'epigrafe - saranno raccolte per la Fondazione Città della Speranza". Nell’obitorio ospedaliero di San Donà di Piave è stata allestita la camera ardente di Alessandro e nella stessa sala, da giovedì a venerdì, ci sarà quella di Mariachiara Guida.

Famigliari e giovani che erano in macchina con gli amici scomparsi domenica, nel tremendo impatto contro il guard rail, potranno contare su un supporto psicologico, ha detto il direttore del Ulss 4 Mauro Filippi. «È un nostro dovere - ha detto - cercare di aiutare le persone a superare momenti particolarmente scioccanti come quello di domenica. Nella fase immediata dello choc emotivo si tratta di un servizio straordinario ma potrà continuare e proseguire nel tempo». Anche il centro di Salute Mentale dell’Ulss 4 offrirà un aiuto psicologico. «Nel momento in cui si verifica l’emergenza, la tragedia, il tempo di elaborazione del lutto ha tempi variabili e personali – spiega il direttore del dipartimento Anna Urbani - quando questa fase scemerà il nostro centro sarà a disposizione dei familiari e dei ragazzi che affiancavano i due scomparsi, sia direttamente che su richiesta del medico di famiglia».

In Comune il sindaco Andrea Cereser ha proclamato il lutto cittadino, ha disposto l'esposizione delle bandiere a mezz'asta e ha previsto il minuto di silenzio alle 10, per commemorare oltre ad Alessandro e Mariachiara anche il 15enne Giorgio Conte e l'operaio 32enne Niccolò Roberti. Oggi in un Duomo gremito da parenti, compagni e amici del 15enne c'è stato l'ultimo saluto al rugbista stroncato in tenera età.