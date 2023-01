Quattro giovani morti in pochi giorni: San Donà dichiara il lutto cittadino

L'amministrazione comunale ha indetto per giovedì 12 gennaio una giornata di lutto cittadino a San Donà di Piave, che in poche settimane ha perso quattro giovani. Le vittime più recenti sono Alessandro Polato (23 anni) e Mariachiara Guida (20 anni), che hanno perso la vita nell'incidente stradale avvenuto la sera dell'8 gennaio in via Lungo Piave Superiore; nei giorni precedenti si erano spenti invece Giorgio Conte (15 anni) e Niccolò Roberti (32 anni).

Lo ha annunciato il sindaco Andrea Cereser, che ha preso la decisione in accordo con la giunta e «interpretando il comune sentimento della città, profondamente colpita dalle tragiche perdite». Sarà l'occasione per rivolgere un pensiero ai quattro ragazzi, tutti residenti a San Donà e scomparsi prematuramente a pochi giorni l'uno dall'altro.

Il 12 gennaio tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente programmate saranno sospese e verrà esposta a mezz’asta la bandiera del Comune, sia nella sede municipale che in tutti gli altri edifici comunali. Inoltre, «in segno di raccoglimento e di condivisa partecipazione al profondo dolore dei familiari delle giovani vittime», l’amministrazione comunale «invita tutta la cittadinanza, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive ed i titolari di attività commerciali ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività e con un minuto di silenzio alle ore 10 del 12 gennaio».