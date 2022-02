Addio all'ex sindaco di Martellago Giovanni Brunello

È morto all'età di 75 anni Giovanni Brunello, ex sindaco di Martellago. «Un uomo buono che con le sue azioni ha contribuito a far crescere il nostro Comune», lo ricordano da Progetto Futuro per Martellago Maerne Olmo.

Brunello lottava da tempo contro una malattia e lascia la mogli, Luisella, i figli Antonio e Barbara. A Martellago era molto conosciuto non solo per aver amministrato la città per molti anni, sia in qualità di sindaco che di vicesindaco e assessore alle associazioni e allo sport, senza dimenticare il periodo da consigliere comunale e delegato alla protezione civile.

Era stato anche l'anima della Fiera degli Uccelli e del Marne Calcio. «Giovanni è stato un bravissimo sindaco e un grande amico. La sua generosità, la sua disponibilità, la sua umiltà, il suo senso del servizio e il suo entusiasmo erano contagiosi - ha scritto sui social l’ex sindaco di Martellago Marco Stradiotto -. Aveva la capacità di entrare in rapporto diretto con le persone, non c'era titolo di studio o età che potesse frapporsi a questa sia capacità di sintonizzarti con le persone». Molti i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti, dopo aver appreso la notizia. Il funerale sarà celebrato nei prossimi giorni.