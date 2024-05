Partito il Giro d'Italia: il 23 maggio passerà a Mirano, Dolo, Martellago

Partito ieri da Torino il Giro d'Italia 2024, e destinato a concludersi dopo 21 tappe a Roma, domenica 26 maggio. Quest'anno la competizione ciclistica, che vede lo sloveno Tadej Pogacar come favorito, non vedrà un arrivo o una partenza dalla provincia di Venezia, come accaduto l'anno scorso con l'arrivo a Caorle della 17esima tappa.

Ma attraverserà comunque il nostro territorio: accadrà il prossimo 23 maggio nel corso della 18esima tappa, Fiera di Primiero-Padova. Una tappa veloce, con un lungo tratto in pianura nella seconda parte. Dopo circa tre ore (stimate) dalla partenza nella pronvincia trentina, la carovana dei corridori entrerà nella provincia di Venezia all'altezza di Marellago, per poi attraversare Maerne, Mirano, Scaltenigo, Dolo, Strà, e infine il centro di Vigonovo, da cui poi la corsa passerà alla provincia di Padova per l'arrivo nella città del Santo.

Le variazioni per la viabilità saranno comunicate dalle varie amministrazioni all'approssimarsi della corsa, intanto tutti i dettagli sulla tappa si possono trovare qui.