Festa rosa, il Giro d'Italia arriva a Caorle

Mercoledì 24 maggio il litorale veneziano accoglie la 17ª tappa del Giro d'Italia. Il percorso parte alle 12.45 da Pergine, in provincia di Trento, e si snoda lungo la Valsugana fino alla pianura, attraversando poi le province di Vicenza e Treviso. Infine entra nel veneziano, dirigendosi da Caposile verso la costa attraverso Jesolo, Cortellazzo, Eraclea e Porto Santa Margherita. Il traguardo è a ridosso del centro di Caorle, approssimativamente tra le 17 e le 17.30.

Una grande festa rosa in particolare per Caorle, che è protagonista per la prima volta in assoluto di un arrivo di tappa. Palloncini, bandiere e addobbi di ogni genere hanno colorato le vie della località, dove gli appassionati si preparano ad assistere, dai lati delle strade, alle fasi entusiasmanti del passaggio della carovana. Le attività commerciali e i pubblici esercizi, coordinati da Confcommercio e Federalberghi, hanno organizzato una serie di iniziative ad hoc. Oltre al tradizionale kit composto da magliette, bandierine e altro materiale promozionale, è stata promossa l'iniziativa denominata "piatto in rosa": ristoratori ed esercenti hanno inserito nel menù un piatto, un cocktail e una bevanda dedicati al Giro, offrendo ai propri clienti specialità gastronomiche originali, basate sui prodotti tipici del territorio che strizzano l'occhio alla corsa. C'è anche la street art a tema: grazie all'iniziativa di E-distribuzione, l’artista tolmezzino Roberto Candotti, in arte “OBI”, ha reso omaggio al Giro realizzando un murales rosa sulla cabina elettrica di via Ferrara.

«Ci prepariamo a tre giorni da ricordare - commenta il presidente del Veneto, Luca Zaia - convinti che l’arrivo del Giro d’Italia porterà anche stavolta emozioni a ciclisti e appassionati. Il Giro d’Italia rappresenta qualcosa che va oltre le gesta dei corridori. È promozione del territorio, identità, festa e orgoglio per le piccole e grandi località percorse dalla carovana». Dopo Caorle, infatti, giovedì è in programma la tappa Oderzo - Zoldo e, venerdì 26 maggio, quella da Longarone alle Tre Cime di Lavaredo. «Una vetrina che offre il meglio del Veneto - sottolinea il governatore - senza contare l’impatto economico (un arrivo di tappa è stimato in un giro d’affari dai 400 ai 600mila euro) e quello turistico. Solo per citare alcuni numeri: 7 spettatori su 10 arrivano da località diverse da quelle di tappa, l’11% degli spettatori è straniero e il 52% degli spettatori sceglie di assistere al Giro per motivi turistici».

Per la giornata è operativo un piano di sicurezza e di viabilità messo a punto nei giorni scorsi dalla prefettura in collaborazione con le forze dell'ordine e le amministrazioni dei comuni coinvolti. Sono previste postazioni di presidio lungo il percorso, con l'impiego di personale delle polizie locali e dei volontari della protezione civile. La circolazione dei veicoli è sospesa in una serie di tratti, comunque senza precludere i passaggi di emergenza e con l'individuazione di percorsi alternativi per non incidere sulle condizioni di vivibilità della popolazione (qui l'ordinanza completa del Comune di Caorle). Sarà chiuso temporaneamente, dalle ore 13 e fino al completo passaggio dei ciclisti, anche il casello dell’autostrada A4 Meolo-Roncade, sia in entrata sia in uscita.