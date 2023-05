Caorle si tinge di rosa per il Giro. Pronto il piano di sicurezza della prefettura

Se a Caorle fervono i preparativi per l'arrivo della 17ª tappa del Giro d'Italia, in programma mercoledì 24 maggio, in prefettura ieri pomeriggio si è svolto il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica (Cosp) per esaminare le misure da adottare per garantire la sicurezza. Il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, ha presieduto il tavolo, alla presenza di forze del'ordine, polizia locale e stradale, e i rappresentanti delle amministrazioni comunali interessate al passaggio della carovana rosa.

Il piano per la sicurezza

Nel corso dell'incontro è stata messa a punto un'articolata pianificazione della viabilità interessata dalla gara ciclistica, prevedendo un numero idoneo di postazioni di presidio lungo tutto il percorso, con l'impiego di personale delle polizie municipali e dei volontari della protezione civile. Il dispositivo prevede la sospensione della circolazione, senza però precludere i passaggi di emergenza, con l'individuazione di percorsi alternativi, per non incidere sulle condizioni di vivibilità della popolazione.

Le iniziative in città

Nel frattempo, sale la "febbre rosa" tra le attività commerciali e i pubblici esercizi dislocati sul territorio di Caorle. Confcommercio, con il supporto di Federalberghi, sta organizzando una serie di iniziative per coinvolgere gli operatori nel grande appuntamento, che per la prima volta in assoluto vede protagonista la città del litorale.

Oltre al tradizionale kit composto da magliette, bandierine e altro materiale promozionale, sarà promossa l'iniziativa denominata "Piatto in rosa": ristoratori ed esercenti hanno già cominciato ad inserire nel proprio menù un piatto, un cocktail e una bevanda, dedicati al Giro, offrendo ai propri clienti specialità gastronomiche originali, basate sui prodotti tipici del territorio che strizzano l'occhio alla corsa. «Confcommercio Caorle e i suoi associati stanno profondendo il massimo sforzo per far sì che la tappa sia un grande evento capace di coinvolgere non solo gli appassionati di ciclismo ma tutta la comunità - spiega il presidente di Confcommercio Caorle, Corrado Sandrin - Il Giro d'Italia rappresenta una grande vetrina promozionale per la nostra località che sarà protagonista sui media di tutto il mondo».