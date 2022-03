La 23enne Giulia Bello è la prima movimentatrice di container del Porto di Venezia

Giulia Bello, 23enne di Eraclea, ha superato la prova pratica di abilitazione per condurre reach stacker, mezzi utilizzati per la movimentazione di container, prima donna in assoluto a Venezia e tra le pochissime in Italia.

La prova d’esame è consistita nell’esecuzione di un set di manovre piuttosto complesse richiestegli sotto il controllo della commissione di esame. Al superamento della prova, alla giovane è stato consegnato l’attestato da parte della presidente Antonia Bantourakis, responsabile Area lavoro e coordinamento operativo portuale dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Settentrionale.

Bello ha alle spalle un’alta formazione specialistica. Dopo aver frequentato il corso per "Tecnico Superiore per la mobilità internazionale delle merci e delle persone in ambito marittimo/portuale e aeroportuale" presso la Fondazione ITS Marco Polo Academy nel biennio 2017-2019 conclusosi con uno stage che l’ha vista inserita nelle attività di gate commerciale presso PSA Venice - Vecon, la ragazza è stata subito impiegata dal terminal, che ha continuato ad investire sul suo percorso formativo e di addestramento operativo: prima impegnandola come assistente all’Area Visite Doganali e Sanitarie e poi per raggiungere l’abilitazione alla conduzione dei reach stacker con una fase di apprendimento teorico e un lungo periodo di affiancamento con personale esperto.

Sono arrivati anche i complimento del presidente del Veneto, Luca Zaia: «Ecco una nuova donna che dimostra di farsi valere senza alcun timore. È la notizia che ci voleva l’8 marzo, con una testimonial virtuosa. Complimenti sinceri a Giulia Bello, da oggi la prima donna che, a soli 23 anni, ha superato l’esame previsto ed è diventata movimentatrice di container».