Ancora senza esito le ricerche di Giulia e Filippo

La Fiat punto nera sulla quale si trovavano Giulia Cecchettin e l'ex fidanzato Filippo Turetta era «ancora in movimento almeno fino alla notte scorsa». Lo ha confermato all'Ansa il criminologo Edoardo Genovese, che sta assistendo in queste ore le famiglie dei due ragazzi.

La vettura, che sabato notte è stata registrata in transito ai confini tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, è stata intercettata un'ultima volta ancora ieri notte, in uscita o in entrata, da un varco elettronico targsystem in una zona dell'alta provincia di Belluno. Finora tuttavia gli accertamenti in quell'area non avrebbero portato a risultati.