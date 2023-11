Elena, sorella di Giulia Cecchettin, ha voluto lanciare un appello a tutte le donne minacciate o intimorite dal proprio partner: sempre «sperando che le cose finiscano nella migliore delle maniere - ha detto - per me è molto importante in questo momento fare divulgazione e parlare alle ragazze, perché sono molto più soggette alla violenza di genere. Se vi riconoscete in episodi simili, in situazioni dove non vi sentite sicure, dove vi sentite schiacciate e non sentite che la vostra libertà sia piena a causa di qualcuno, chiedete aiuto. Perché non c'è nulla di male nel chiedere aiuto ed è meglio prevenire una situazione spiacevole che dover farci i conti dopo. Non è colpa vostra in nessun modo».