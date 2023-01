Giulia e la sua passione smisurata per gli sci: «Non aveva paura di niente, nessuno la fermava»

La prima volta che aveva infilato un paio di sci risale a quando era piccola. Da allora, quella passione smisurata non l'ha mai persa. Tanto che dal 2010 questa passione era diventata il suo lavoro. «Non aveva paura di niente, nessuno la fermava», così Anastasia descrive l'amica Giulia Ramelli, a poche ora dall'incidente in montagna che le è costato la vita. Giulia, 34 anni, veneziana, è morta la scorsa notte all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove si trovava ricoverata dopo essere stata travolta mercoledì pomeriggio da una valanga caduta sotto il rifugio Nuvolau, sopra Cortina d'Ampezzo.

I soccorritori l'hanno trovata sepolta da due metri di neve e le sue condizioni erano già gravissime. Sopravvissuto, invece, l'altro sciatore uscito insieme a lei. Giulia ha perso la vita tra quelle montagne che tanto amava, a tal punto da trascorrervi l'intera stagione, ogni anno da dicembre ad aprile, per insegnare sci. D'estate, invece, rientrava a Venezia, dov'era cresciuta e aveva studiato economia all'università Ca' Foscari. «La conoscevo bene, eravamo colleghe da una vita - racconta l'amica Anastasia -. Nell'anno del Covid, non potendo sciare in pista, ogni giorno andavamo in gita insieme, abbiamo passato mesi e mesi a fare quello che più di tutto lei amava».

Giulia era una persona «dal cuore d'oro - continua Anastasia -. Era estremamente disponibile, piena di amici, riusciva a farsi voler bene da tutti per la sua gentilezza e la sua lealtà». Sono in molti, tra Venezia e Cortina, a piangere la sua improvvisa scomparsa, come dimostrano le decine di messaggi d'addio affettuosi pubblicati sui social in queste ore, nell'attesa di darle l'ultimo saluto al funerale che sarà fissato nei prossimi giorni.