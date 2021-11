Vaccini, l'appello di Giulio Scarpati: «Se si perde la fiducia nel proprio medico, si perde anche la fiducia nel futuro» | VIDEO

L'attore, celebre anche per aver interpretato il ruolo di Lele Martini nella serie tv "Un medico in famiglia", è stato ospitato questa mattina nella sede dell'azienda sanitaria Ulss 3 Serenissima, dove ha espresso il proprio sostegno verso la campagna vaccinale anti-Covid. In questi giorni, Scarpati sta portando in scena "Il teatro comico" di Goldoni sul palco dello Stabile del Veneto