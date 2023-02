Garage comunale, ok agli indirizzi del bando per assegnare 250 posti

La giunta comunale ha approvato giovedì le linee di indirizzo per il bando dell’autorimessa comunale in piazzale Roma che porteranno alla formazione delle graduatorie per l’assegnazione di abbonamenti di sosta. Sono 250 i posti da assegnare e saranno ripartiti secondo le seguenti percentuali: il 65 per cento alle persone fisiche; il 30 ad enti, associazioni o esercenti, e il per cento alle persone con disabilità.

Potranno partecipare al bando persone fisiche ed enti, associazioni o attività produttive con residenza a Venezia, città antica e isole. Il numero massimo di abbonamenti assegnabili per le persone fisiche è di uno per nucleo familiare e uno anche per enti, associazioni o attività produttive. La giunta ha anche indicato i criteri preferenziali per la definizione delle graduatorie: particolare attenzione sarà rivolta all’anzianità di residenza e di attività, alla distanza rispetto a piazzale Roma e alle categorie più deboli. L’avviso pubblico sarà attivato tra qualche settimana.

«Si tratta di un bando molto atteso che è riservato ai residenti del centro storico - puntualizza l’assessore alla Mobilità, Renato Boraso - Il punteggio che andrà a stabilire la graduatoria premierà chi da più tempo risiede a Venezia. Come ha sottolineato il sindaco Luigi Brugnaro in fase di approvazione del provvedimento, questa è una risposta importante che viene data ai residenti e i 250 posti sono quello che al momento possiamo offrire. Siamo però impegnati a trovare altre risposte e soluzioni perché i tempi sono cambiati e con essi anche la mobilità delle persone». Per sollecitare l'emissione del bando il Partito Democratico e l'opposizione negli anni avevano presentato diverse interrogazioni e da ultimo, il primo febbraio, il consigliere comunale Marco Gasparinetti aveva deciso di restituire la tessera del proprio abbonamento all'autorimessa, in segno di protesta per il mancato arrivo della gara, chiedendo che il suo posto venisse assegnato a un avente diritto.