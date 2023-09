Giuseppe Battaglia, nuovo comandante operativo dei carabinieri: «Onorato dell'incarico» | VIDEO

Il tenente colonnello Giuseppe Battaglia è il nuovo comandante del reparto operativo dei carabinieri di Venezia. Nato a Catanzaro nel 1974, è entrato a far parte dell’Arma nel 1998 come “ufficiale di complemento” e, nel 2001, ha partecipato al 39° corso applicativo alla Scuola Ufficiali dei carabinieri di Roma.

Dal 2009 è stato comandante del Nucleo di Castelporziano del reparto carabinieri della Presidenza della Repubblica. A settembre 2020 ha assunto il comando dei carabinieri di Catania Fontanarossa. Da quest'anno è il comandante del reparto operativo dell'Arma veneziana.

La presentazione è avvenuta questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, presso la sede del Comando Compagnia di Mestre. Il tenente colonnello Battaglia ha così esordito: «Sono onorato dell'incarico affidatomi dall'amministrazione. Il mio sarà un impegno senza risparmio di energie perché sono fermamente convinto che sia importante dare una risposta adeguata alle legittime richieste di sicurezza dei cittadini. Vogliamo innescare un circolo virtuoso – ha aggiunto –, perché il cittadino che si sente sicuro nella sua città è portato a collaborare al meglio con le istituzioni e con l'Arma. Per noi è essenziale far crescere la percezione di sicurezza». Sulle criticità che connotano il territorio veneziano ha spiegato: «Seguo i fatti che accadono qui già da qualche mese ma sono ansioso di conoscere ancora più nel dettaglio le problematiche sul fronte della sicurezza, per poter portare il prima possibile il mio contributo».

Il nuovo comandante ha già cominciato a conoscere le autorità istituzionali della città, così come i colleghi delle altre forze di polizia: «Ho percepito una forte sinergia operativa, essenziale per raggiungere risultati di portata sempre più ampia» ha concluso.