La giustizia arranca, resta l'emergenza organico

La giustizia veneziana continua a soffrire per l'insufficienza di organico. La procura generale, secondo i dati presentati dal procuratore Federico Prato, ha quasi il 40% di posti amministrativi vacanti. «La città non è attrattiva - ha ribadito Prato oggi, nel corso di un incontro con la stampa che anticipa la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario - e chi arriva da fuori non lo fa volentieri. Venezia è costosa e i collegamenti difficoltosi. La conseguenza è che il personale ha un'età media molto elevata e non arrivano nuovi addetti». L'aspetto positivo è il recente insediamento di di tre nuovi sostituti alla procura generale: «Ora siamo arrivati a 10 sostituti - spiega Prato - però sono numeri che si ridimensionano rapidamente, perché nel corso di quest'anno ci saranno due pensionamenti».

«Dal punto di vista delle risorse umane - aggiunge Carlo Citterio, presidente della Corte di Appello - siamo in una situazione di grossissima difficoltà che non vede sbocchi positivi. Dall'anno scorso poco è cambiato. Funzionari e assistenti a tempo indeterminato dovrebbero essere 1.125, mentre ne sono presenti 769. La scopertura media del distretto è del 31,6%».

Ne consegue una generale inefficienza nella gestione della giustizia e in particolare una lentezza nell'avanzamento dei procedimenti, che si accumulano di anno in anno arrivando spesso alla prescrizione.

Osservando i dati relativi alla criminalità nel Veneto, si rileva che nel periodo luglio 2022 - giugno 2023 la procura generale ha registrato un aumento dei reati del 7% rispetto all'anno precedente. Da una parte calano quelli contro la pubblica amministrazione e in materia di terrorismo, dall'altra crescono quelli informatici e di spaccio. Notevole l'impennata dei reati di omicidio, che, inclusi quelli tentati e non riusciti, sono stati 117 (+23% rispetto all'anno prima). Il procuratore rileva una «costante presenza del fenomeno della criminalità organizzata» attraverso l'attività di gruppi come quello della criminalità albanese, della cosca Grande Aracri, del fenomeno camorristico. A Venezia, nello specifico, esiste «un fenomeno criminoso di estorsione nel settore della navigazione». Lo spaccio è ramificato, fermo restando che le piazze principali per l'eroina e la cocaina sono a Verona, Padova e Mestre.