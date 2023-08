La qualità delle acque venete è buona: il monitoraggio di Goletta Verde

Goletta Verde di Legambiente promuove le acque del Veneto dopo un monitoraggio effettuato attraverso 11 campioni prelevati sulle coste, risultati tutti entro i limiti di legge. I campionamenti sono stati eseguiti il 18 luglio 2023, non solo in mare ma anche in corrispondenza delle foci dei fiumi e in laguna. Nel dettaglio: la foce del canale dei Lovi, in località Brussa, e la spiaggia presso piazza Marco Polo, entrambi a Caorle; lo sbocco della laguna a Punta Sabbioni; la spiaggia delle Tolle alla foce del Po, a Porto Tolle (Rovigo); le foci dei fiumi alla bocca di Porto Falconera a Caorle, del Piave a Jesolo, del Sile a Cavallino Treporti, del Brenta a Isola Verde di Chioggia, dell'Adige a Rosolina-Isola a Chioggia, del Po di Maistra in località Boccasette a Porto Tolle (Rovigo); infine, la laguna del Mort a Eraclea.

Giunta alle 37esima edizione, Goletta Verde monitora lo stato di salute delle acque marine e delle coste. La campagna pone l’attenzione sui temi della depurazione, la lotta alla crisi climatica, la lotta alle illegalità e la salvaguardia della biodiversità. I prelievi sono eseguiti da tecnici, volontari e volontarie di Legambiente. I campioni per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento dell’analisi, che avviene lo stesso giorno di campionamento o comunque entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, Escherichia coli).

«I parametri delle analisi microbiologiche sono risultati tutti positivi - ha commentato Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto, nel corso dell'incontro stampa di stamattina a Caorle - quindi il giudizio sullo stato di depurazione delle acque delle coste è buono. Ma occorre monitorare costantemente la depurazione delle acque perché nel Veneto insistono la laguna e diversi fiumi di grande portata. Come per l'anno scorso, lo screening effettuato dai volontari e volontarie di Legambiente supportati da laboratori specializzati non ha riscontrato nessuna criticità. Questo vuol dire che la filiera della depurazione e dei controlli funziona bene, l'arrivo di Goletta Verde in Veneto è comunque uno stimolo per amministrazioni e autorità preposte a fare sempre di più per la tutela delle coste venete».

«Il viaggio di Goletta Verde giunge verso il termine - aggiunge Stefano Raimondi, portavoce di Goletta Verde e coordinatore Aree protette e biodiversità di Legambiente - in Veneto siamo alla quattordicesima tappa ed i risultati non fanno che confermare il quadro in chiaro-scuro tracciato fino ad ora in tutto il Paese: ci sono regioni con attenzione alta sulla salvaguardia della salute del mare, con pochi o nessun punto oltre i limiti di legge, ed altre con una gestione approssimativa della catena di controlli e della depurazione delle acque che, appunto, influisce negativamente sui parametri delle analisi microbiologiche».

Il porto di Venezia è "osservato speciale" nel dossier spiagge di Legambiente. Entro il 2100, secondo le proiezioni dell'Osservatorio città clima, il livello del mare potrebbe alzarsi di oltre un metro (1,064 metri per l'esattezza), mentre 264 chilometri di costa lineari della pianura veneta e oltre 5mila chilometri quadrati di aree rischiano di essere sommerse dall'acqua. Anche il resto del litorale veneto non è esente da gravi eventi meteo-idrogeologici: 25 eventi estremi negli ultimi 14 anni, dal 2010 ad oggi, hanno colpito il 50% dei comuni costieri (6 su 12). La conta dei danni è lunga: 11 da mareggiate, maggiormente concentrati sulla costa di Jesolo; 4 da trombe d'aria e raffiche di vento; 3 allagamenti; 3 danni alle infrastrutture; 2 danni da siccità prolungata; 1 danno al patrimonio storico; 1 danno da grandinate.

«Sono numeri e dati che devono far riflettere tutti - dice Lazzaro -. Il clima cambia velocemente portandosi dietro tutte le conseguenze per i territori dei comuni costieri. Per salvare Venezia e la costa veneta dalle inondazioni occorre un'azione integrata che punti all'abbassamento di emissioni di Co2. Sulle concessioni balneari dobbiamo segnalare che nel comune di Chioggia la situazione sembra sfuggita di mano perché la percentuale di costa data in concessione ai privati, secondo la stima di Legambiente basata sull'elenco delle concessioni aggiornato sul SID/Portale del Mare, arriva a superare l'84%: più del doppio della media nazionale e regionale».