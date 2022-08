È diventato virale sui social il video di un gondoliere in forte difficoltà, nel primo pomeriggio di oggi, a causa del forte vento che ha interessato tutta la città storica: stava trasportando a bordo alcuni turisti, quando le raffiche impetuose gli hanno impedito di manovrare in sicurezza l'imbarcazione. Il gondoliere ha anche cercato di aggrapparsi alla facciata di un palazzo per interrompere la navigazione, ma il suo tentativo è stato vano.