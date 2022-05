Gondoliere scivola in canal Grande, lieve incidente con un barchino

Scivola e finisce in acqua dopo l'urto con un barchino, ma viene soccorso e si rimette al remo della sua imbarcazione senza riportare conseguenze. L'episodio è accaduto in tarda mattinata oggi, domenica 29 maggio. Protagonista un gondoliere che è scivolato in acqua in canal Grande, perdendo l'equilibrio dopo che la gondola era stata urtata mentre era in servizio nell'area dell'hotel Bauer. È stato subito aiutato dalla protezione civile presente lì nei paraggi e ha potuto riprendere quasi immediatamente il remo per consentire ai clienti che aveva a bordo di terminare il giro in gondola. Il piccolo incidente nautico forse si è verificato per un guasto improvviso al motore di un barchino della protezione civile.

Nessuna conseguenza per lui né per le altre persone presenti in gondola, nonostante l'assenza per qualche minuto del conducente. Subito aiutato e portato fuoi dall'acqua si è poi rimesso alla guida della gondola, garantendo la sicurezza del mezzo sul canale tornato a essere molto frequentato con la ripresa del turismo e degli eventi a Venezia.