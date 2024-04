Lavatrice, forno, tavolo da cucina: gondolieri recuperano 1.600 kg di rifiuti dai canali

Ultima attività di recupero dei rifiuti nei canali di Venezia per la stagione 2023/24 da parte dei gondolieri sub. I volontari si sono immersi domenica per la prima volta a Murano, facendo registrare il record assoluto di raccolta rifiuti dai fondali: 1600 chili in tutto il "pescato". Altra novità di giornata, la collaborazione con la guardia di finanza di Venezia, che per la prima volta ha partecipato a questo tipo di operazione, nell'ambito delle celebrazioni per i 250 anni dalla sua fondazione.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Le zone interessate dal recupero sono state Rio dei Vetrai, Canal Grande di Murano e i tre bacini d'acqua libera lungo la Riva Longa tra il ponte Toffolo e la fermata Actv "Murano Museo". Tra i rifiuti recuperati figurano vario materiale in ferro, una lavatrice, un forno da cucina, 2 cestini per l'immondizia, alcuni tubi innocenti, 18 metri di tubi vari, un monopattino, un pesante blocco di marmo, un tavolo da soggiorno, un copri motore per barca, due telefonini e alcuni copertoni.

Alle operazioni erano presenti il comandante regionale veneto della guardia di finanza, generale di divisione Riccardo Rapanotti e il tenente colonnello Vincenzo Cellamare, comandante del nucleo sommozzatori della guardia di finanza.