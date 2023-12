Pneumatici, caldaia, cestini: i gondolieri sub recuperano 500 kg di rifiuti dai fondali di Venezia

È di circa 5,5 quintali il totale dei rifiuti recuperati tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di domenica dai gondolieri sub a Venezia. L'attività di pulizia di domenica si è concentrata nei rii di San Zan Degolà, S. Agostin e San Stin fino ai Frari.

L'associazione gondolieri di Venezia, come nelle precedenti occasioni, ha individuato la zona in cui effettuare l'immersione odierna insieme ai tecnici del Comune. I volontari hanno recuperato, tra gli altri oggetti, la base completa di un ombrellone professionale da ristorante, uno smartphone di ultima generazione, una mezza caldaia, un monopattino, due eliche di barca, alcune grondaie e tubi di ferro, circa un'ottantina di copertoni di pneumatici, una lucidatrice e un grande cestino da rifiuti.

Per l'occasione e in memoria di tutte le donne vittime di violenza, è stata "recuperata" un'opera dell'artista Giorgio Bortoli, il quale ha volutamente posto una scarpa di colore rosso all'interno di una gabbia di ferro legata a un mezzo pneumatico riportante la scritta: "Stop Violenza Donne". L'artista veneziano è da sempre grande sostenitore dell'iniziativa di recupero dei rifiuti portata avanti dai Gondolieri sub.

«I veneziani approvano questa iniziativa, infatti stiamo ricevendo un grande consenso - ha commentato il consigliere alla Valorizzazione della gondola nel sistema di mobilità della città ntica, Aldo Reato, presente per l'inizio dei lavori alle prime ore del mattino -. Abbiamo ricevuto anche molti messaggi di supporto dall'estero, da parte di cittadini che vivono a New York e Londra. Vorrei ricordare che l'attività di pulizia è portata avanti dai gondolieri e si tratta di volontariato, supportato dall'associazione e dall'amministrazione comunale».

I rifiuti sono stati recuperati grazie al supporto di un'imbarcazione del Gruppo Veritas, che si occuperà del loro corretto smaltimento. Il prossimo 7 gennaio è in programma la prima immersione del 2024.