Granchio blu, delegazione veneta a Bruxelles: «Nell'Adriatico è emergenza»

In missione a Bruxelles per sensibilizzare sull'emergenza granchio blu. Ieri il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, e l'assessore regionale alla pesca Cristiano Corazzari, tra gli altri, sono intervenuti in un incontro, organizzato al parlamento europeo, per far conoscere alle istituzioni del continente la gravità e la peculiarità dell’emergenza legata al crostaceo, in particolare nel Mar Adriatico settentrionale.

L'incontro puntava da un lato a «far comprendere alla Commissione Europea che a causa delle peculiarità del nostro territorio, caratterizzato dalla presenza di coste basse e sabbiose, aree lagunari e acque dolci, l’emergenza provocata dal granchio blu è più impattante rispetto ad altri luoghi - dato che, ha spiegato Corazzari, le caratteristiche ambientali favoriscono l’esplosione demografica della specie - con l’effetto di distruggere le produzioni locali, la biodiversità e con il rischio di avere ripercussioni anche sul turismo balneare». E in secondo luogo puntava a «chiedere con forza che questa emergenza venga affrontata in modo sinergico tra Unione Europea, livello statale e livello regionale».

L’incontro è stato organizzato dalle europarlamentari Rosanna Conte, coordinatrice del gruppo Identità e Democrazia (cui aderisce la Lega) in commissione PECH (la commissione per la pesca) e da Paola Ghidoni (Lega), membro della commissione Agricoltura al Parlamento Ue. Sono intervenuti anche i consiglieri regionali Marco Dolfin, Laura Cestari e Giuseppe Pan, il sindaco di Porto Tolle Roberto Pizzoli, e alcuni rappresentanti di categoria.

Il sindaco di Chioggia Armelao ha presentato e consegnato agli europarlamentari la prima parte di una ricerca del professor Franzoi dell’Università Ca' Foscari, svolta l’anno scorso e che sta continuando anche in questi mesi. «Anche grazie a questa ricerca - ha spiegato Armelao - vorrei che fosse chiaro che il granchio blu è un pericolo per tutta l’economia legata al mare e che necessita di aiuti economici e deroghe per poter pescare il granchio blu in maniera massiccia per eliminarlo o ridurlo ai minimi termini».

«I numeri parlano da soli, in totale nel 2023 sono stati 428mila i chilogrammi di granchio blu commercializzati dai sei mercati ittici del Veneto a cui vanno sommati i 564.586 chili non commercializzabili pescati a partire da luglio nelle sole lagune di Porto Tolle - ha concluso Corazzari - La specie dopo il letargo invernale si sta risvegliando ed è urgente agire in fretta autorizzando nel caso anche la pesca a strascico in mare entro le tre miglia, in deroga alle normative europee, per scongiurare danni irreparabili alle produzioni del litorale».

La pesca a strascico, considerata un rischio per molte specie ittiche quali razze o tartarughe marine, oltre che per i fondali, è oggi vietata nel 68% circa delle aree marine dell'Ue. La Commissione europea punta a vietarla totalmente entro il 2030, ma la proposta per ora ha trovato una vasta opposizione.