Granchio blu: più fondi e un commissario straordinario per l'emergenza

Un ulteriore sostegno per la filiera che deve affrontare l'emergenza legata alla diffusione del granchio blu, in particolare nell'Alto Adriatico, arriva dal decreto legge Agricoltura, approvato ieri dal consiglio dei mininistri. Tra le misure contenute, la creazione di un commissario straordiario ad hoc, che sarà nominato nelle prossime settimane, e uno stanziamento di altri 12 milioni per chi è stato colpito dalla straordinaria invasione.

«Si tratta di un decreto importante per il mondo dell'agricoltura e della pesca, che vede arrivare risposte a diverse emergenze emerse nel tempo. Negli ultimi mesi abbiamo riportato questo settore al centro della politica europea» ha detto il ministro Francesco Lollobrigida, nella conferenza stampa a Palazzo Chigi per la presentazione del Dl Agricoltura in discussione nel Cdm di ieri. Oltre al granchio blu, il decreto affronta anche il tema della filiera cerealicola, con una moratoria di 12 mesi per i mutui per chi ha perso un volume di affari del 20% nel 2023 e uno stanziamento di 20 milioni di euro.

«Per ogni vongola che viene allevata ci sono almeno 100 granchi pronti a mangiarla. Quella del granchio blu è una vera e propria invasione che dobbiamo contrastare anche con misure eccezionali come è quella della nomina di un commissario straordinario. Una scelta che apprezziamo molto e che abbiamo sollecitato sin dall’estate scorsa per rispondere al grido di allarme lanciato dai nostri associati che rappresentano oltre l’80% di produttori di vongole nel Delta del Po» ha commentato l’Alleanza delle Cooperative pesca e acquacoltura riguardo la nomina del commissario straordinario per il granchio blu.