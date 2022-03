Green pass per tutto aprile nei ristoranti al chiuso, Fipe: «Scelta ingiustificata»

Dal primo aprile ci si potrà sedere nei tavoli all'aperto di bar e ristoranti senza green pass, ma per poter consumare all'interno sarà necessaria la certificazione verde anche nei trenta giorni successivi. È questa la decisione del governo, che ha tracciato la road map che traghetterà l'Italia fuori dallo stato di emergenza, che lascia con l'amaro in bocca le associazioni di categoria.

La federazione italiana dei pubblici esercizi (Fipe) di Confcommercio Venezia, in particolare, lancia l'allarme: «L’eliminazione del green pass non può escludere la ristorazione. - spiegano - Oltre il 40% dei turisti alloggia in strutture ricettive extra alberghiere e bar e ristoranti sono servizi essenziali del soggiorno». Fipe lamenta anche il fatto che il controllo del certificato a carico degli esercenti fosse un misura emergenziale, motivo per cui ritengono debba essere definitivamente superatata: «Imporre questo impegno per altri 30 giorni ai gestori dei locali, con la Pasqua alle porte, non ha più alcuna giustificazione».

«Siamo stati in prima linea, da subito, - continuano da Fipe - nel sostenere, senza se e senza ma, la campagna vaccinale e le varie misure introdotte, ma oggi resta la spiacevole sensazione che non si comprenda pienamente lo stato in cui versa il settore e la sua importanza come seconda voce di spesa dei turisti». La federazione plaude allo stop al green pass già dal primo aprile per gli stranieri, «ma bisognava avere maggior coraggio - conclude - dando un po’ di respiro alle nostre imprese, piegate da due anni di pandemia, da un aumento esorbitante dei costi dell’energia e delle materie prime alimentari e dall’assenza di flussi turistici».